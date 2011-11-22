Донецкводоканал за долги забирает телевизоры и стиральные машины

В Донецке сотрудники коммунального предприятия «Донецкгорводоканал» совместно с милицией и представителями отдела государственной исполнительной службы за долги принудительно изымают у горожан бытовую технику.

Об этом сообщает коммунальный портал Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что сотрудники водоканала пришли в ряд квартир, чьи хозяева только за воду задолжали более 4 тыс. грн.

«Одна из абонентов водоканала, чей долг за воду превысил 12 тыс. грн., до последнего сопротивлялась, не понимая свою вину и считая действия исполнительной службы незаконными, но почему она не платит за воду, вразумительного ответа так и не смогла дать, - говорится в сообщении. - Тогда государственные исполнители, несмотря на угрозы и брань должницы, изъяли у нее из квартиры стиральную машину, два телевизора, DVD-проигрыватель и прочую бытовую технику».

Комментируя данные действия сотрудников горводоканала, директор КП «Донецкгорводоканал» Юрий ПЕРЕБЕЙНОС заявил: «Мы готовы идти на самые крайние меры и добиваться выплаты долгов. Предприятию нужна каждая копейка, чтобы стабильно обеспечивать Донецк водой».