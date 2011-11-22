При взрыве на территории тракторной бригады погибли два человека
08:54, 22 ноября 2011Общество
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Трагедия в Запорожской области
В понедельник в 13.00 в с. Вовчанское Якимовского района Запорожской области на территории тракторной бригады во время демонтажа с помощью электрического резака сливного крана с емкости в 10 кубометров, где ранее хранились горюче-смазочные материалы, произошел взрыв.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате взрыва погибли два человека и еще один человек с травмами и ожогами госпитализирован.
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