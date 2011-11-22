Меджлис назвал провокацией акцию его противников

Сторонники меджлиса крымских татар считают провокацией проведенную в понедельник в Симферополе акцию противников деятельности организации.

Об этом говорится в распространенной пресс-службой меджлиса резолюции митинга крымских татар: «Нет» - провокаторам! «Да» - единству крымскотатарского народа!».

«Перед провокаторами их хозяевами поставлена задача - во что бы ни стало разрушить единую систему выборных органов национального самоуправления крымскотатарского народа, вобравшую в себя Курултай крымскотатарского народа, меджлис крымскотатарского народа, региональные и местные меджлисы, а также дезориентировать деятельность многочисленных общественных организаций крымских татар, ветеранов Национального движения крымских татар, внести сумятицу и разброд в мусульманской умме Крыма», - сказано в документе.

По мнению авторов резолюции, активизация противников меджлиса связана с приближающимся проведением под эгидой международных организаций Форума по вопросу восстановления прав крымскотатарского народа, обеспечения его безопасности и гарантий развития в Украине.

«Становится очевидным, что противники восстановления прав крымскотатарского народа стремятся, в том числе используя провокаторов, торпедировать саму возможность проведения международного форума», - говорится в документе.

Сторонники меджлиса выразили поддержку деятельности органов национального самоуправления крымских татар.

Ранее объединенный фронт крымскотатарских общественных организаций заявил о проведении митинга в поддержку инициативы объявления «импичмента» лидеру меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ и его первому заместителю Рефату ЧУБАРОВУ.