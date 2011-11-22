Эксперты: цель России - закрепить базу ЧФ в Крыму как свою территорию

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК сомневается, что Украине удастся добиться пересмотра договоренностей о ЧФ РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции на тему: «Цена пребывания ЧФ РФ в Крыму».

«У меня лично большие сомнения в том, что украинской стороне удастся добиться какого-либо пересмотра договоренностей по ЧФ РФ», - сказал он.

По словам эксперта, позиция России по этим вопросам достаточна жестка. «Все, что сегодня говорится об аренде, - это лишь некая информационная кампания, которая ни к чему реально не приведет, поскольку российская сторона не пойдет на пересмотр условий аренды своей базы», - добавил он.

По убеждению В.БАДРАКА, этот вопрос нужно было поднимать во время пролонгации пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

По его словам, для России дальнейшая цель будет заключаться в том, чтобы закрепить возможность пребывания ЧФ РФ на территории Украины навечно и на условиях, когда территория базы будет признана российской территорией. Эксперт отметил, что такие заявления раздаются со стороны российских политиков, и они являются серьезным основой для возможных проблемных ситуаций, если отношения двух стран будут ухудшаться.

Он также считает, что этот вопрос не может быть использован как рычаг влияния в переговорах с РФ по другим вопросам, в частности, о цене на газ.

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей ЗГУРЕЦ считает, что вопрос арендной платы для российского флота можно было бы использовать во время газовых переговоров.

"Однако практика прошлого свидетельствует о том, что все переговоры завершались в интересах Российской Федерации. Можно это объяснить мягкостью украинской дипломатии или особенностями хода переговоров, мне сказать трудно", – добавил он.

По его словам, толь ко с 2022 года Россия начнет оплачивать аренду объектов ЧФ РФ в Крыму «живыми деньгами». «То есть до 2022 года российский флот находится бесплатно, и фактически погашается та эфемерно раздутая сумма, которая составляет 2,7 млрд. дол.», - сказал он.

Эксперт также отметил, что ЧФ РФ должен был бы платить Украине около 2 млрд. дол. в год.

В частности, по его словам, если бы украинская власть сдавала объекты в Севастополе, которые принадлежат ЧФ РФ, на тех условиях, на которых она сдает украинским структурам, тогда сумма аренды составляла бы 1,25 млрд. дол. Доход Украины от аренды причалов ЧФ РФ гражданскими структурами мог бы составлять около 150 млн. дол.