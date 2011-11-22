Командующий ВМС доволен итогами года

В 2011 году заложены основы поэтапного реформирования и развития Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, это отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ во время выступления на расширенном заседании Военного совета флота, который рассмотрел результаты деятельности ВМС в 2011-м учебном году и основные задачи органов военного управления, сил (войск) на 2012 год.

«Нами проработаны, а начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины утверждены задачи Военно-морским Силам по ситуациям применения Вооруженных Сил Украины. На этой основе определены необходимые боевые возможности и перспективная структура ВМС до 2017 года, распределение боевого состава по перспективным функциональным назначениям. Определены конкретные мероприятия на пути создания современного флота, способного адекватно реагировать на существующие вызовы и угрозы национальной безопасности государства с морского направления», - отметил командующий.

Как добавил руководитель ВМС, в пределах выделенного финансового ресурса флотом проведены мероприятия по восстановлению технической готовности корабельного состава, вооружения и военной техники, что позволило в полном объеме выполнить задачи боевой подготовки, обеспечить участие определенного комплекта сил (войск) в мероприятиях международного военного сотрудничества.

В то же время, как отметил адмирал, сделаны первые шаги на пути технического переоснащения флота. «Благодаря непосредственной поддержке Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, 17 мая текущего года заложен первый корпус перспективного многоцелевого корвета. Этот корабль станет основой будущего боевого состава флота. Принята на вооружение новая радиолокационная станция “Дельта”, планируем уже в следующем году установить первые ее образцы на береговых постах наблюдения. На большом десантном корабле «Костянтин Ольшанський» продолжаются государственные испытания оптико-электронной системы управления огнем корабельной артиллерии, которая рассматривается в качестве основной для проведения модернизации боевых кораблей», - отметил В.МАКСИМОВ.

По словам адмирала, в текущем году флот запланировал конкретные пути решения проблем судоремонта. По его мнению, максимальный результат можно достичь только благодаря взаимодействию с основными предприятиями судостроительной отрасли.

В свою очередь первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий ИЛЬИН отметил, что позитивные сдвиги наблюдаются по всем, без исключения, направлениям работы. Анализируя достижения в боевой подготовке флота, вице-адмирал, в частности, отметил, что по итогам учебного года подготовлены к выполнению задач по назначению 27 кораблей и судов, 11 экипажей морской авиации, проведены мероприятия по подготовке 7 корабельных тактических групп, батальонной тактической группы войск береговой обороны - к ведению противодесантной обороны, морской пехоты - к высадке на необорудованное побережье.

По оценке первого заместителя командующего, самые весомые результаты достигнуты в сфере международного военного сотрудничества. «Корабли и подразделы ВМС приняли участие в двух активациях соединения БЛЕКСИФОР и 5 международных учениях. Осуществлены подготовка и сертификация роты морской пехоты, которая с июля 2011 года находится на оперативном дежурстве в составе Боевой тактической группы Европейского Союза HELBROC», - отметил Ю.ИЛЬИН. По его словам, участие в международных учениях дало возможность усовершенствовать уровень боевой подготовки и приобрести навыки совместного выполнения задач с подразделами вооруженных сил других государств.

В совещании также приняли участие глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО, руководители военной прокуратуры ВМС Украины, Управления военной контрразведки СБУ, Крымского территориального управления Военной службы правопорядка ВС Украины.