Президент Литвы не знает, как опасно для нее в Киеве?

22 ноября, состоится пятое заседание Совета Президентов Украины и Литвы.

Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, это заседание состоится в рамках встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ, которая посетит наше государство с визитом.

Во время переговоров на высшем уровне приоритетное внимание будет уделено теме европейской интеграции Украины, в частности Соглашению об ассоциации Украина – ЕС.

Также в повестке дня – вопросы активизации торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства, энергетики, углубления культурно-гуманитарных связей между Украиной и Литвой, отметил С.ЛЕВОЧКИН.

По словам главы Администрации Президента, в рамках визита предусматривается подписание ряда двусторонних документов. Среди них – Меморандум о взаимопонимании в транспортной сфере и Программа сотрудничества в сфере науки и технологий на 2011-2015 годы.

Кроме того, запланировано проведение украинско-литовского бизнес-форума.

Как сообщал УНИАН, ранее Оргкомитет по празднованию Дня Свободы в Украине обратился с открытым письмом к Президенту Литвы Д.ГРИБАУСКАЙТЕ с просьбой перенести визит в нашу страну.

Оргкомитет мотивировал свою просьбу тем, суд в Киеве запретил гражданам 22 ноября отмечать День Свободы, аргументируя свое решение, в частности, и тем, что украинцы, которые соберутся в этот день на Майдане Незалежности, могут создать опасность для пребывания в Киеве Президента Литвы.