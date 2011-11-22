МФО смогут выпускать облигации в гривне

Правительство Украины предлагает разрешить международным финансовым организациям выпускать облигации, номинированные в гривне, с последующим использованием привлеченных средств исключительно для кредитования реального сектора экономики страны.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте, поданном правительством в Верховную Раду.

В документе предлагается установить, что Кабинет министров Украины по согласованию с Нацбанком Украины будет устанавливать максимальный размер совокупной стоимости кредита/займа (с учетом процентной ставки, комиссий и сборов), по которым может осуществляться такое кредитование.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая организация (IFC) уже несколько лет добиваются разрешения на кредитование в гривне, за счет привлеченных на внутреннем рынке ресурсов. Год назад Национальный банк Украины предоставил IFC разрешение заключать договоры на предоставление кредитов или гарантий, номинированных в гривне.