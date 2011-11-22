Вопросы банкротства фактически перешли в одни руки

С 21 ноября 2011 года Министерство юстиции и его территориальные органы начали фактическое исполнение полномочий по формированию и обеспечению реализации государственной политики по вопросам банкротства. Одновременно, с сегодняшнего дня, вступили в силу все нормативно–правовые акты Минюста по вопросам банкротства, которые регламентируют порядок реализации министерством новых полномочий.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как известно, Минюст был определен главным центральным органом исполнительной власти в данной сфере в результате оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и ликвидации Государственного департамента по вопросам банкротства. Соответствующие полномочия в сфере банкротства определены Положением о Министерстве юстиции, утвержденным Указом Президента Украины 6 апреля 2011 года.

По словам министра юстиции, в связи с новыми полномочиями, с 21 ноября 2011 года Министерство юстиции начало осуществлять более десяти новых функций.

Так, на Минюст положены полномочия по ведению единой базы данных о предприятиях, относительно которых начато производство по делу о банкротстве. Соответственно, министерство будет устанавливать и утверждать форму представления арбитражным управляющим информации, необходимой для ведения указанной базы данных.

Министерство юстиции будет осуществлять лицензирование деятельности физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют деятельность в качестве арбитражных управляющих (распорядители имущества, управляющие санацией, ликвидаторы). В частности, Минюст будет выдавать, переоформлять и аннулировать лицензий, будет выдавать дубликаты лицензий на осуществление деятельности арбитражных управляющих, принимать решение о признании таких лицензий недействительными, а также будет осуществлять контроль над соблюдением арбитражными управляющими лицензионных условий). Кроме того, Министерство юстиции будет заниматься организацией подготовки арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Также, на Минюст возложены полномочия по предоставлению предложений хозяйственному суду кандидатуры арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) для государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25 процентов, относительно которых возбужденное дело о банкротстве, и в других предусмотренных законом случаях.

Минюст будет проводить экспертизы финансового состояния государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25 процентов, во время подготовки дела о банкротстве к рассмотрению или его рассмотрения хозяйственным судом в случае назначения судом экспертизы и предоставления соответствующего поручения.

Министерство юстиции будет согласовывать планы санации и мировых соглашений по делам о банкротстве хозяйственных организаций, доля государства в уставном капитале которых составляет более 25 процентов, а также будет способствовать созданию организационных, экономических и других условий, необходимых для осуществления процедур восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом.

На Минюст возлагаются полномочия по обеспечению процедуры банкротства в отношении отсутствующего должника.

Кроме того, Министерство юстиции будет осуществлять подготовку на запросы суда, прокуратуры или другого уполномоченного органа заключения о наличии признаков скрываемого, фиктивного банкротства или доведения до банкротству относительно государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 25 процентов.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что распоряжение Кабинета министров, которым был определен момент фактического начала исполнения Минюстом полномочий в сфере банкротства и, соответственно, фактическое прекращение полномочий Государственного департамента по вопросам банкротства, было принято 16 ноября на заседании Кабинета министров.

На сегодняшний день, по словам министра юстиции, министерством проведены все необходимые мероприятия по обеспечению выполнения новой функции. В частности, Минюстом утверждена вся необходимая нормативно-правовая база, созданы территориальные органы по вопросам банкротства в составе главных управлений юстиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, осуществлены все необходимые меры организационного, кадрового и материально-технического характера.