Детскую больницу самовольно перевели на платное обслуживание

В Запорожской областной детской клинической больнице отказывались предоставлять медпомощь пациентам бесплатно. Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель прокурора Запорожской области Елена ГЕРУС.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, сотрудники регистратуры данного коммунального медучерждения не выдавали талоны к врачам и медкарты пациентов без осуществления оплаты страховой компании, представители которой работали на территории медучерждения.

По данным Александра ВАСЮКА - прокурора Жовтневого района Запорожья, на территории которого находится Запорожская областная детская больница, размер суммы, которую необходимо было оплатить родителям маленьких пациентов, колебался от 50 до 100 грн. в зависимости от того, какие услуги нужны были пациентам - поликлинического отделения или стационарного.

«Такой «механизм» выдачи медкарт и талонов к врачам работал более полугода. За весь этот период времени, страховая компания, застраховавшая таким образом сотни жителей области, не перечислила КУ «Запорожская областная клиническая больница» на копейки средств за аренду и не имела ни одного страхового случая, что подтверждается, как бухгалтерской отчетностью медучреждения, так и официальными данными страховой компании», - сообщил А.ВАСЮК.

По материалам органов прокуратуры милицией по факту нарушения прав граждан на бесплатную медицинскую помощь возбуждено уголовное дело по ст. 184 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.