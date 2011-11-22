После ремонта открыт музей Макаренко

В Кременчуге Полтавской области после ремонта открыли музей имени Антона Макаренко.

Как перкедает корреспондент УНИАН, теперь в доме, где жили родители А.Макаренко и несколько лет он сам, появилось отопление. Помещение отремонтировали и снаружи и внутри. При этом постарались максимально точно сохранить внешний и внутренний вид дома того времени.

«Сейчас в музее Макаренко представлено 34 тысячи экспонатов. Среди них - личные вещи А.Макаренко, мебель и книги его родителей. Многие из экспонатов представлены впервые. Своего часа они ждали в фондохранилищах. Это и шахматы, и очки, и горн, и скрипка», - сказала директор музея Наталья КУЩЕНКО.

После открытия музея Н.КУЩЕНКО провела экскурсию для городского головы Кременчуга Олега БАБАЕВА и его заместителей, а также для журналистов по обновленному музею.

Теперь экскурсии можно проводить и зимой, так как ранее на зиму экспонаты из музея выносили.

Кроме продолжения ремонта в музее, власти планируют неподалеку разбить скверик.