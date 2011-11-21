Застреленный сегодня одесский брокер пытался монополизировать рынок?

По факту сегодняшнего убийства в Одессе за рулем автомобиля Мерседес S550 43-летнего владельца брокерской компании возбуждено и расследуется уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области.

Сотрудниками уголовного розыска предпринимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых в совершении преступления, согласно признакам ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В милиции отмечают, что директор компании убит одним, а не двумя выстрелами в висок из пистолета системы Макарова, стреляная 9-мм гильза найдена в салоне лимузина напротив дома №1 по улице Уютной .

Также стало известно, что погибший бизнесмен имел отношение к одной из фирм, якобы пытавшихся монополизировать рынок услуг по таможенному оформлению грузов в морском порту, и тот факт, что жертву убийства обнаружено в автомобиле возле офиса компании, некоторые источники агентства склонны расценивать как указание на показательный характер расстрела бизнесмена.

По некоторым сведениям, жертвой убийства стал директор компании «Вист», бывший начальник таможенного поста «Паромная переправа» Игорь П.

В Отделе по связям с общественностью УМВД отказались в интересах следствия подтвердить или опровергнуть эти сведения.