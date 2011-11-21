В Донецке «скорая» забрала пятерых чернобыльцев

В Донецке сегодня госпитализировали 11 чернобыльцев, которые с 15 ноября голодали, протестуя против сокращения им пенсионных выплат.

Об этом сегодня сообщил УНИАН представитель инициативной группы чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, «пятерых увезла «скорая» по донецким больницам, а еще шестеро уехали сами в г. Старобешево, им «скорая» дала предписания, для них уже готовы койки в местной больнице».

В.СУМАРУКОВ отметил, что всем госпитализированным они готовят замену – в голодовку вступают новые чернобыльцы, участвующие в акции протеста.

«К вечеру число голодающих – 43 – мы сохраним. Будут меняться люди. Тем, кто устал морально и физически, будет найдена замена. За 10 дней мы уже видим состояние каждого человека, к тому же 8 человек ночуют в холодных палатках. В первую очередь мы хотим вывести их, чтобы голодующие находились только в отапливаемой палатке», - объяснил В.СУМАРУКОВ.