Из винницкой больницы сбежали два воспитанника детского приюта
Накануне к одному из них приехала мама
Винницкая милиция разыскивает двух несовершеннолетних воспитанников областного приюта для детей «Добро» в возрасте 13 и 15 лет, которые 17 ноября самовольно оставили лечебное заведение «Центр матери и ребенка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.
Недавно подростки заболели и их направили на лечение в городскую больницу в Центр матери и ребенка.
17 ноября к одному из мальчиков приехала мать и попросила у врачей разрешения на то, чтобы вместе с ним и его товарищем погулять во дворе больнице. После этого детей никто не видел. В вечернее время женщина позвонила по телефону в лечебное заведение и сообщила, что дети с ней и что с ними все хорошо. После этого связь прервалась.
Сейчас сотрудники милиции устанавливают место пребывания несовершеннолетних и просят небезразличных помочь их разыскать.