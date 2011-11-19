Из винницкой больницы сбежали два воспитанника детского приюта

Винницкая милиция разыскивает двух несовершеннолетних воспитанников областного приюта для детей «Добро» в возрасте 13 и 15 лет, которые 17 ноября самовольно оставили лечебное заведение «Центр матери и ребенка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Недавно подростки заболели и их направили на лечение в городскую больницу в Центр матери и ребенка.

17 ноября к одному из мальчиков приехала мать и попросила у врачей разрешения на то, чтобы вместе с ним и его товарищем погулять во дворе больнице. После этого детей никто не видел. В вечернее время женщина позвонила по телефону в лечебное заведение и сообщила, что дети с ней и что с ними все хорошо. После этого связь прервалась.

Сейчас сотрудники милиции устанавливают место пребывания несовершеннолетних и просят небезразличных помочь их разыскать.