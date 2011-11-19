В Харькове уволили гаишника, обругавшего Могилева

В Харькове уволен работник ГАИ, который нецензурно высказался об экс-министре внутренних дел Украины Анатолии МОГИЛЕВЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей первой пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктор КОЗИЦКИЙ, комментируя видео с Интернета, на котором «гаишник» критикует приказ экс-министра о том, что сотрудники ГАИ должны работать исключительно на служебных автомобилях.

«Если что-то не нравится, напиши рапорт и иди. Нельзя обсуждать с посторонними людьми своего начальника. Поэтому мы его уволили. Такие люди не должны работать в милиции», - подчеркнул В.КОЗИЦКИЙ.