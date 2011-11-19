В воскресенье в Украине сохранится прохладная погода

20 ноября в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в областях Прикарпатья 3-8° мороза, на побережье Крыма 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 4-9°.

В Киеве и области - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

В г. Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.