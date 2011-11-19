Бывший СБУшник с 3 напарниками подозревается в кражах из авто

В Хмельницком по подозрению в совершении краж из автомобилей задержана группа из четырех человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

Все четверо подозреваемых - жители областного центра, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них – бывший сотрудник СБУ в отставке. Использовали злоумышленники новый, но достаточно распространенный метод проникновения в салон автомобилей - сканирование сигнализации.

Серия преступлений за злоумышленниками тянется еще с марта этого года. Сначала воры действовали в пределах областного центра, а впоследствии - в соседних регионах.

Работники милиции разработали схему задержания подозреваемых, которые отличались особой смекалкой. Чтобы остановить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, стражи порядка сымитировали ДТП, перекрыв на некоторое время дорогу, и транспортное средство просто было вынуждено приостановиться. При осмотре у мужчин был изъят ноутбук «DELL», который был похищен из автомобиля в Каменец-Подольском, и сканер, которым они открывали транспортные средства.

По месту жительства задержанных были проведены обыски, во время которых изъято оружие, квартирные отмычки, маски с прорезями для глаз и еще целый ряд материальных доказательств, которые свидетельствуют о преступной деятельности владельцев квартир.

Следствие по этому делу продолжается. Уже есть информация о 8 квартирных кражах и 12 кражах из автомобилей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.