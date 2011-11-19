Школьник сбежал из дома, испугавшись наказания за прогул

Сегодня ночью киевская милиция разыскала 12-летнего мальчика, который сбежал из дома из-за проблем в школе.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, 19 ноября около 2 часов ночи в Шевченковское райуправление милиции с просьбой помочь разыскать ребенка обратились родители. По их словам, 12-летний мальчик не вернулся домой после занятий в школе.

Для розыска школьника по тревоге немедленно был поднят личный состав райуправления, ориентированы все патрульные наряды столицы.

Как отметили в ЦОС, удалось установить, что утром 18 ноября в школу вызывали родителей школьника, который накануне прогулял урок. С учителем общался отец, и пообещал вечером провести с сыном воспитательную работу.

Около 16 часов, по окончании уроков, мальчик вышел из школы, и некоторое время шел вместе с одноклассниками. На перекрестке ребята попрощались, и он повернул в сторону, противоположную его дому. С помощью мобильной связи на протяжении учебного дня родители с сыном связать не смогли, а после занятий телефон мальчика был выключен.

В результате комплекса розыскных мероприятий уже через несколько часов работники милиции нашли ребенка на чердаке одной из многоэтажек в начале улицы Борщаговской. Школьник крепко спал.

На вопрос, почему он не пошел домой после школы, мальчик ответил, что испугался возможного наказания.

Мальчика уже возвратили родителям. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Столичная милиция обращается к родителям с просьбой толерантно и ответственно относиться к воспитанию своих детей, помнить, что детская психика крайне уязвима и восприимчива даже к незначительным, на первый взгляд, негативным высказываниям или обещаниям взрослых.