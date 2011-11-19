Бизнесмен подделал документы и присвоил вертолет

Ленинский районный суд Днепропетровска в ноябре приговорил к 5 годам лишения свободы директора одного из местных частных предприятий, который сфальсифицировал документы и присвоил грузопассажирский вертолет Ми-8Т, находившийся в банковском залоге.

Об этом УНИАН сообщили в ГНА в Днепропетровской области.

«Руководитель предприятия, по предварительному сговору с должностными лицами одного из коммерческих банков Днепропетровска, сфальсифицировал документы и присвоил грузопассажирский вертолет Ми-8Т, который находился в банковском залоге. Потом он его продал киевской фирме за 2,4 млн. грн., получив эти средства на расчетный счет собственного предприятия», - говорится в сообщении ГНА в области.

По данным ГНА, сейчас этот вертолет находится в Африке.

Бизнесмен признан виновным в легализации имущества, полученного преступным путем, по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

С целью возмещения нанесенных убытков по постановлению старшего следователя прокуратуры Ленинского района наложен арест на личное имущество осужденного на общую сумму 11,5 млн. грн. Приговор вступил в силу.