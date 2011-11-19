Эксперты: цена на российский газ должна быть 200-230 долл.

Цена на поставляемый ОАО «Газпром» природный газ для Украины должна быть на уровне от 200 до 230 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили энергетические эксперты на пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам председателя правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерия БОРОВИКА, цену на поставляемый в Украину газ очень легко высчитать по понятной схеме.

«Берем среднерыночную стоимость газа в Европе, это где-то 400-450 долл., отнимаем 100 долл. скидки, согласно харьковским соглашениям, отнимаем транспортировочное плечо и отнимаем преференции по транзитной ставке. Таким образом, получается не больше 200 долл.», - сказал он.

При этом эксперт добавил, что «цена для стратегического партнера должна быть 200 долларов". "Этого нет, потому что у людей, которые ведут переговоры от Украины, есть личные интересы», - сказал В.БОРОВИК.

В свою очередь, как отметил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр ТОДИЙЧУК, 220-230 долл. за тыс. куб. м является реальной ценой на поставляемый в Украину газ.

«Цена в 220-230 долл. за тыс. куб. м российского газа для Украины справедливая и объективная», – отметил он.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.