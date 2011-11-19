В МВД сменился спикер

Начальником Управления связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины назначен полковник милиции Владимир ПОЛИЩУК, который ранее занимал должность начальника отдела общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в МВД, отметив, что соответствующий приказ подписан министром внутренних дел Украины Виталием ЗАХАРЧЕНКО.

На этом посту В.ПОЛИЩУК заменил Викторию КУШНИР, которая была руководителем УСО во время руководства ведомством Анатолия МОГИЛЕВА.