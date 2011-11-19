В МВД сменился спикер
04:46, 19 ноября 2011Общество
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Полищук пошел с Киева "наверх"
Начальником Управления связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины назначен полковник милиции Владимир ПОЛИЩУК, который ранее занимал должность начальника отдела общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в МВД, отметив, что соответствующий приказ подписан министром внутренних дел Украины Виталием ЗАХАРЧЕНКО.
На этом посту В.ПОЛИЩУК заменил Викторию КУШНИР, которая была руководителем УСО во время руководства ведомством Анатолия МОГИЛЕВА.
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