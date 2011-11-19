Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил состав Комиссии по вопросам предотвращения пыток.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Возглавит комиссию советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

В состав комиссии вошли председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие МОКУО, заместитель председателя Представительства ЮНИСЕФ в Украине Рудигер ЛЮХМАНН, руководитель проектов по вопросам защиты детей представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Руслана СИРМАН.

Также членами Комиссии стали президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО, руководитель Департамента криминального, административного, гражданского права и пенитенциарных учреждений Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий ГАЛАЕВСКИЙ, Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, исполнительный секретарь Комиссии Валерия ЛУТКОВСКАЯ, заведующий отделом пенитенциарных учреждений Департамента криминального, административного, гражданского права и пенитенциарных учреждений Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Анатолий ПАЛИЙ, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам правовых основ организации и деятельности исполнительной службы и реагирования на нарушения законодательства относительно выполнения решений Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Валерий ПИСАРЕНКО, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам обеспечения защиты прав и свобод человека и сотрудничества с правозащитными органами Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Александр ФЕЛЬДМАН, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам совершенствования законодательства об административных правонарушениях Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШЕМЧУК, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам конституционного статуса Президента Украины, Кабинета министров, центральных органов исполнительной власти Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Элина ШИШКИНА.

В состав комиссии вошли также адвокаты и представители правозащитных общественных организаций. В частности, таких как «Международная Лига защиты прав граждан Украины», «Донецкий Мемориал», «Союз адвокатов Украины», «Винницкая правозащитная группа», «Ла Страда - Украина», Харьковская правозащитная группа, Донецкая областная правозащитная организация «Верховенство права», «Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов», «Всеукраинский центр правовой помощи «Общественный защитник», «Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов», «Международное общество прав человека - Украинская секция», «Черниговский общественный комитет защиты прав человека», «Харьковский институт социальных исследований».

Как сообщил А.ПОРТНОВ, Комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Президенте, образованным с целью содействия выполнению Украиной обязательств по Факультативному протоколу к Конвенции против истязаний и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Основными заданиями Комиссии являются выявления фактов истязаний и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Речь идет также о внесении в установленном порядке Президенту предложений относительно прекращения таких фактов и предотвращения их повторения.

По словам А.ПОРТНОВА, еще одним заданием Комиссии является участие в подготовке предложений о совершенствовании законодательства в соответствующей сфере и их внесении главе государства.

Для выполнения возложенных на нее заданий Комиссия также имеет право посещать места удержания задержанных, предварительного заключения, учреждения выполнения наказаний, психиатрические заведения, специальные учебно-воспитательные учреждения, опрашивать лиц, которые там находятся, и получать информацию об условиях их содержания.