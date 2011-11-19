Четыре балабана попались на таможне

Очередную попытку контрабандного вывоза через таможенную границу Украины редких соколов зафиксировали работники таможенного поста «Борисполь-аэропорт» Киевской областной таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, пластмассовый ящик, в котором находились четыре взрослых сокола-балабана, был обнаружен во время таможенного контроля вещей пассажиров в багажном отделении. Все птицы были с колпаками на головах, обмотаны полотняной тканью, а их крылья были скреплены тканой лентой.

При этом в таможенной службе отметили, что потенциальный пассажир зарегистрировался на рейс в ОАЭ, сдал вещи в багаж, но на паспортный контроль не явился и на борт самолета, соответственно, так и не попал.

На данное время таможенники готовятся передать птиц в Киевский зоопарк.

Как напоминают в ГТСУ, это уже второй случай выявления контрабанды редких соколов за последний период. Предыдущий случай был зафиксирован в конце октября, тогда работники таможенного поста «Борисполь-аэропорт» обнаружили трех взрослых птиц, которых также перемещали в вещах, сданных в багаж.

*** Сокол-балабан - исчезающий вид, занесенный в Красную книгу СНГ и мира. Численность балабанов в природе постоянно сокращается.