Двое бомжей в Макеевке сожгли женщину

В центре Макеевки в Донецкой области прямо во дворе жилого дома двое бомжей расправились со своей приятельницей. Об этом передает ТСН.

Кто-то из жителей сообщил, что во дворе горит тело. Оперативники сразу обнаружили на обгоревшем трупе признаки насильственной смерти.

В убийстве признались двое бродяг. Из-за ревности новая подруга бездомного решила так наказать его бывшую любовницу.

Женщину отвели за угол и там по очереди стали бить камнями по голове. После того как жертва перестала дышать, парень по приказу новой пассии стащил бензин из машины, стоявшей неподалеку. А потом тело подожгли.

Сейчас парочка под арестом. За умышленное убийство уголовному дуэту светит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.