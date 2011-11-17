Чернобыльцы во Львове объявили бессрочную акцию протеста

Чернобыльцы Львовской области приняли решение не прибегать к голодовке для борьбы за выплату пенсий, но в то же время объявили бессрочную акцию протеста, которую прекратят после удовлетворения их требований.

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» Валентина БУРЕНОК.

„Ми намерены были начать сегодня голодовку, но состояние здоровья большинства чернобыльцев вызывает обеспокоенность, и мы приняли решение прибегнуть к голодовке как к крайней мере. Решили проводить бессрочное пикетирование в помещении Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области. Ежедневно с 10.00 до 17.00 мы будем проводить здесь свою акцию”, - сказала В.БУРЕНОК.

По ее словам, представители пикетчиков сегодня занесли свои требования во Львовской облгосадминистрации, и „ждем реакции области”.

Комментируя предоставленную Пенсионным фондом во Львовской области информацию, согласно которой в этом году в результате судебных решений чернобыльцам уже дополнительно выплачено 11,4 млн. грн. пенсий, В.БУРЕНОК заметила, что «они не выплачивают ежемесячно пенсию. Может, они считают, что выплачено до ноября, а с ноября они перестали выплачивать пенсии согласно судебным решениям».

Сегодня несколько десятков чернобыльцев на протяжении рабочего дня находились в помещении управления Пенсионного фонда, продолжая акцию протеста, которую начали 16 ноября во Львове с требованиями выполнить решения судов, которые гарантируют надлежащие им выплаты.

Как сообщили УНИАН во Львовской ОГА, за 10 месяцев этого года в результате судебных решений чернобыльцам уже дополнительно выплачено 11,4 млн. грн. пенсий.