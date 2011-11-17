Нацсовет призывает телекомпании почтить память жертв Голодоморов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил обращение к руководителям телерадиоорганизаций, в котором отмечается необходимость внесения 26 ноября 2011 года изменений в программы теле- и радиопередачам в память жертв Голодоморов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, об этом говорится в соответствующем обращении, направленном телерадиоорганизациям.

Как отмечается в сообщении, в этом году необходимость внесения 26 ноября изменений в программные сетки вещания отметил также совещательный орган при Национальном совете – Общественный совет. В соответствии с его решением принято обращение и к регулятору, который должен проследить за соблюдением телерадиокомпаниями правил вещания в траурные дни, и к телерадиоорганизациям, которые таким образом должны продемонстрировать свою человечность и гражданскую позицию.

Общественный совет при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания в своем обращении к Нацсовету и руководителям телерадиокомпаний отмечает: «26 ноября 2011 года - День памяти жертв Голодоморов. Это день национальной скорби и боли.

Просим Вас в память о миллионах безвинно погибших людей снять с эфира все развлекательные фильмы, шоу и программы. А также (по возможности) обратить внимание зрителей и слушателей на эту дату доступными информационными и аудиовизуальными способами (заставки, изображения свечи памяти и пр.), напомнив о традиции зажигания свечи памяти в каждом доме».

В обращении к руководителям телерадиоорганизаций председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ порекомендовал при планировании программ и передач на 26 ноября руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными Национальным советом 11 июня 2008 года решением № 1101.

Как известно, каждая четвертая суббота ноября в Украине - это день памяти жертв Голодоморов и политических репрессий.