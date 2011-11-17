Министр: создать зерновой пул с Россией и Казахстаном априори невозможно

Обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Этот вопрос сегодня приостановлен», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что в ближайшее время может обсуждаться вопрос о согласованных действиях Украины, России и Казахстана на внешних рынках зерна.

«Что касается согласованных действий, то может быть продолжение (обсуждение этого вопроса – УНИАН) в будущем найдет место».

«Создать зерновой пул так, как это предусматривалось ранее, невозможно, потому что как в России, так и у нас нет монополии на торговлю зерновыми. Фактически, существуют частные зернотрейдеры, и создавать зерновой пул как таковой априори невозможно», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе IX заседания украинско-российского форума на тему "Вторая волна мирового кризиса. Перспектива украинско-российских отношений" заявил, что считает необходимым объединение экспортных возможностей Украины, России, Беларуси и Казахстана на мировом рынке зерна.