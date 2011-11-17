Бригинец: в случае продажи историческое здание уничтожат

Арендатор земли, на которой расположено театрально-зрелищное заведение «Малая опера», уже не создает препятствий деятельности культурного заведения, но решил купить это историческое здание на ул. Дегтяревской, 5.

Об этом сообщил глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, проинформировали УНИАН в пресс-службе депутата.

По данным А.БРИГИНЦА, директор ООО «Стройхолл» обратился с соответствующим предложением продать здание к председателю КГГА Александра ПОПОВА.

«Я ничего не вижу плохого в том, что театр и историческое здание могут стать частными. Но, как показывает опыт, все кинотеатры, которые были куплены частными владельцами, уже либо снесены, либо перепрофилированы. Множество памятников культуры, которые находятся в частной собственности, преднамеренно разрушают их владельцы”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.

В то же время, по его словам, весь опыт схожих проектов говорит о том, что в случае продажи историческое здание и театр уничтожат.

Депутат заявил, что ООО «Стройхолл» является незаконным арендатором земельного участка, который оно получило с нарушением закона, поскольку на ней находится муниципальная собственность: историческое здание Малой Оперы.

В связи со сложившейся ситуацией, А.БРИГИНЕЦ обратился в прокуратуре с просьбой принять меры относительно незаконного выделения обществу земельного участка на ул. Дегтяревская, 5.

Кроме того, по поручению рабочей группы по изучению ситуации, сложившейся вокруг коммунального заведения «Театрально-зрелищное заведение культуры «Киевская малая опера», комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма готовит документы на исключение земельного участка площадью 1,4 га для передачи ее Малой опере, поскольку без этого реконструкция театра не возможна.

Депутат напоминает, что Малая опера была создана в июне 2004 года по инициативе знаменитой оперной певицы Евгении Мирошниченко. Полноценной реализации проекта до сих пор не произошло, поскольку земля под Малой оперой не принадлежит заведению культуры, в связи с чем невозможно осуществить реконструкцию помещения. Здание на Дегтяревской, 5, было построено в 1902 году.