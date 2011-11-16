50 чернобыльцев остались ночевать под Пенсионным фондом - на улице -5°

В настоящее время в Донецке у здания регионального Управления Пенсионного фонда в палатках находятся около 50 голодающих чернобыльцев, которые остались здесь ночевать.

Как сообщает корреспондент УНИАН, из 16 палаток на территории палаточного городка, обтянутого полосатой лентой, только одна большая штабная палатка обогревается печкой-«буржуйкой», хотя на улице уже до 5 градусов мороза.

Перед двумя палатками поставлены траурные венки с надписями: «Защитникам Отечества от слуг народа» и «Людям чести от премьер-министра Украины». Вдоль улицы Университетской возле палаточного городка между деревьями натянуты транспаранты: «Закон суров, но это закон» и «Азаров, мы тебя любим??!».

Комендант палаточного городка голодающих чернобыльцев, один из членов инициативной группы протестующих Владимир ДЕРКАЧ сообщил, что участники акции боятся провокаций, не доверяют милиции, и поэтому обязательно на ночь выставят своих дежурных.

«Мы обязательно своих дежурных выставим, потому что опасаемся провокаций и нападений. Откуда мы знаем, может, «братки» налетят? Мы милиции не верим, они нас обманули: днем выпустили из здания Управления Пенсионного фонда, а назад не впустили и ходят ухмыляются», – сказал чернобылец.

Он посетовал на то, что на их акцию никак не реагирует Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«А что же наш Президент? Куда же он смотрит? Он же верующий человек, он же в церковь ходит…», – заявил В.ДЕРКАЧ.

Как сообщал УНИАН, протестующие в Донецке чернобыльцы, объявившие вчера о голодовке, сегодня покинули региональное Управление Пенсионного фонда, а их лидера Николая ГОНЧАРОВА увезла в больницу карета «скорой помощи».

Голодающих чернобыльцев правоохранители просили покинуть здание регионального Управления Пенсионного фонда, угрожая уголовной ответственностью. Н.ГОНЧАРОВ тогда сообщил, что это было заявлено сегодня на заседании рабочей группы, где с ними встречались первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ и региональные руководители силовых органов.

По словам Н.ГОНЧАРОВА, голодующим чернобыльцам предложили покинуть здание Управления Пенсионного фонда и продолжить голодовку на улице, где обещали оказать помощь во всем необходимом.