Взрыв в Днепропетровске: погиб 27-летний финдиректор на «Порш Кайен»

Сегодня в полночь возле центрального универмага в Днепре по проспекту Карла Маркса, 52 прогремел взрыв. На воздух взлетела железобетонная урна для мусора.

Как стало известно «Сегодня»,в результате взрыва погиб финансовый директор одной из фирм города. Он подъехал к универмагу на «Порш Кайен», припарковался, вышел из авто и тут прогремел взрыв. 27-летний мужчина скончался на месте.

В МЧС отказываются комментировать данное происшествие, однако не исключено, что сработало взрывное устройство с радиоуправлением.