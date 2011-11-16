Взрыв в Днепропетровске: погиб 27-летний финдиректор на «Порш Кайен»
10:41, 16 ноября 2011Общество
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На воздух взлетела железобетонная урна
Сегодня в полночь возле центрального универмага в Днепре по проспекту Карла Маркса, 52 прогремел взрыв. На воздух взлетела железобетонная урна для мусора.
Как стало известно «Сегодня»,в результате взрыва погиб финансовый директор одной из фирм города. Он подъехал к универмагу на «Порш Кайен», припарковался, вышел из авто и тут прогремел взрыв. 27-летний мужчина скончался на месте.
В МЧС отказываются комментировать данное происшествие, однако не исключено, что сработало взрывное устройство с радиоуправлением.
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