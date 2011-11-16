"Экономические известия": Газпром существенно снизит цену

Украина в ближайшее время будет получать газ из России по цене в 220-230 долларов за тысячу кубометров, пишут "Экономические известия" со ссылкой на свои источники в Администрации Президента. По их данным, цена уже согласована с "Газпромом", а официально соглашение будет подписано президентами двух стран в конце ноября или начале декабря.



Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что Украина добилась существенной скидки за топливо. Для сравнения, в IV квартале 2011 года "Нафтогаз" покупает у "Газпрома" топливо приблизительно по 400 долларов за тысячу кубометров. В первом квартале Украина получала топливо по 264 доллара.



Стороны также договорились о том, что Украина может кредитоваться и оплачивать газ в рублях. Кроме того, в предварительных соглашениях оговаривается, что российские компании будут иметь преференции при приватизации государственного имущества в Украине.

В причастных к газовым переговорам организациях и ведомствах сослались на отсутствие официальных сведений и прокомментировать не смогли. Но о том, что газовые переговоры близки к завершению, недавно заявили сразу несколько чиновников, замечает газета.



Премьер Николай Азаров сказал, что в ноябре переговоры с «Газпромом» будут уже завершены. «Компромисс по цене на газ будет зафиксирован в большом пакете, определяющем весь спектр отношений Украины и РФ»,— заявил он, отметив, что этот компромисс не связан со вступлением Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.



Первый вице-премьер Андрей Клюев сообщил, что Украина рассчитывает на существенное снижение цены на российский газ. «Готовится новый контракт или изменения к действующему контракту. Не могу назвать точную цену, но я вас уверяю, что цена на газ намного будет ниже...".

А министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко обратил внимание, что Украина и Россия уже перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

По мнению экспертов, новые условия поставок газа в Украину будут основываться не только на экономических расчетах, но и на политических гарантиях обеих сторон. В частности, в вопросе о приватизации перспективных стратегических активов, которую намерен осуществить Кабмин Николая Азарова,— энергогенерирующих и региональных газоснабжающих компаний (облгазов).