Януковича призывают отозвать вето на закон о биогазе

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЭУЭА), участники рынка и эксперты призывают Президента Виктора ЯНУКОВИЧА отозвать свое вето, наложенное на закон о распространении действия т.н. «зеленых» тарифов на электроэнергию, генерируемую на основе биогаза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили директор ЭУЭА Елена РЫБАК, глава совета ЭУЭА Дейв ЯНГ, директор HAASE Energietechnik AG Йорг МАЙСНЕР, а также директор научно-технического центра «Биомасса» Георгий ГЕЛЕТУХА.

Напомним, в конце октября т.г. В.ЯНУКОВИЧ ветировал закон о распространении действия так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из биогаза (законопроект № 8028).

Как отметил Г.ГЕЛЕТУХА, наложение вето является алогичным шагом и идет вразрез с ранее озвучиваемыми на уровне Президента и правительства заявлениями о необходимости развития сектора возобновляемой энергетики с целью минимизации зависимости от импортируемых энергоресурсов.

«Еще в августе-октябре во всех заявлениях и программных документах явно звучала поддержка альтернативной энергетики и возобновляемых источников энергии, а этим вето тренд кардинально меняется. Само по себе вето противоречит, например, таким актам, как поручение Президента от 22 августа, Госпрограмма энергоэффективности, заявления об экономии газа и т.д.», - сказал он.

Касательно аргументов, выдвинутых Президентом в обоснование своей позиции, Г.ГЕЛЕТУХА отметил, что основные из них не выдерживают критики и опровергаются научными расчетами и опытом развития сектора биогаза в сопредельных государствах.

«Здесь имеет место недостоверная информация, на основе которой принято неправильное решение», - подчеркнул эксперт