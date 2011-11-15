Укрзализныця обещает электрифицировать участок Полтава-Лозовая

До 1 марта 2012 года Укрзализныця электрифицирует участок Полтава-Лозовая, сообщил Генеральный директор Укрзализныци Владимир КОЗАК во время торжественного открытия электрифицированного участка Полтава-Кременчуг, которое состоялось 15 ноября 2011 года.

По его словам, «до 1 марта 2012 года будет электрифицировано 176 км. участка Полтава-Лозовая. Выполнение этих работ позволит соединить полторатысячный маршрут Львов-Киев-Полтава-Донецк для скоростных поездов».

Напомним, в выполнение поручения вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, Укрзализныця в текущем году утвердила программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 года.

Программа предусматривает электрификацию 1562 км. эксплуатационной длины железнодорожных путей на протяжении 2011-2016 года на участках, которые входят в соответствующие направления разграничения движения пассажирских и грузовых поездов и на участках внедрения скоростного движения. В частности предусмотрено электрифицировать участки: Полтава – Красноград - Лозовая (176 км.) – в 2012 году; Долинская – Николаев - Херсон-Вадим-Джанкой (394 км.) – в 2013-2016 годах; Николаев - Колосовка (105 км.) – в 2013 году и другие.

Объем капитальных инвестиций для реализации программы составляет около 17,3 миллиардов гривен. При этом на конец реализации программы экономия средств составит около 2 млрд гривен, а средний срок окупаемости капитальных вложений будет составлять свыше восьми лет.

На сегодня Украина по абсолютной длине электрифицированных железных дорог занимает 10 место среди стран мира и 6 – среди стран Европы. Доля электрифицированных участков от общей эксплуатационной длины железных дорог составляет 45,5%, при этом частица электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.