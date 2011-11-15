Украина и Казахстан подписали соглашение о военном сотрудничестве

Руководители оборонных ведомств Украины и Казахстана подписали в Астане межведомственное Соглашение о военном сотрудничестве и Программу сотрудничества на 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны Украины.

Сегодня в Астане состоялась встреча министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ с министром обороны Республики Казахстан Адильбеком ДЖАКСИБЕКОВЫМ и переговоры в составе делегаций обеих стран.

Как отметил в ходе переговоров руководитель казахстанского оборонного ведомства, двустороннее военное сотрудничество между Украиной и Казахстаном имеет крепкую нормативно-правовую базу.

“Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ придает важное значение развитию партнерских отношений и укреплению сотрудничества с Украиной во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической”, – подчеркнул А.ДЖАКСИБЕКОВ.

Министр обороны Казахстана подчеркнул, что проведение регулярных встреч на уровне руководителей оборонных ведомств придает импульс развития сотрудничеству между армиями Украины и Казахстана.

Он информировал представителей украинской военной делегации о ходе реформирования и развития Вооруженных сил Республики Казахстан.

“Мы продолжаем процесс развития наших Вооруженных сил путем улучшения их качественных параметров. Это позволит существенно изменить очертание казахстанской армии до 2015 года”, – отметил министр обороны Казахстана.

Министры обсудили перспективные направления развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, в частности, относительно обмена опытом по вопросам реформирования Вооруженных сил стран, участия в международных миротворческих операциях, расширения сотрудничества в области военного образования, подготовки кадров и т. п.

“Потенциал нашего сотрудничества очень большой, – подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

Министры обороны Украины и Казахстана уделили отдельное внимание развитию военно-технического сотрудничества. Как отметил А.ДЖАКСИБЕКОВ, развитие оборонно-промышленного комплекса является одним из главных приоритетов деятельности правительства Казахстана. В этом контексте особое внимание уделяется военно-техническому сотрудничеству с зарубежными партнерами.

“Украина является важным партнером для оборонного ведомства Казахстана”, – подчеркнул он.

Подтверждая стремление относительно дальнейшего развития и активизации сотрудничества, М.ЕЖЕЛЬ и А.ДЖАКСИБЕКОВ подписали Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Казахстан о военном сотрудничестве и Программу сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Казахстан на 2012 год.

От имени личного состава Вооруженных сил Казахстана министр обороны поздравил украинского коллегу с 20-летием ВСУ, которое будет отмечаться 6 декабря. Глава казахстанского оборонного ведомства пригласил М.ЕЖЕЛЯ посетить Астану в мае 2012 года на празднование 20-летия Вооруженных сил Республики Казахстан, а также посетить ІІ Международную выставку вооружения, военной техники и военно-технического имущества KADEX-2012.

Сегодня же представители украинской военной делегации планируют посетить акционерное общество “Национальная компания Казахстан Инжиниринг”.

17 ноября представители украинской военной делегации во главе с М.ЕЖЕЛЕМ примут участие в 61-м заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ в Алма-Ате.