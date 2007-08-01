СБУ нашла анонима, который “заминировал” больницу близ Мелитополя

Сотрудники Службы безопасности Украины за несколько часов установили личность анонима, который сообщил дежурной службе “03” Мелитопольской городской больницы № 1 Запорожской области о “заминировании” Приазовской центральной районной больницы в пгт Приазовское вблизи Мелитополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, подразделения СБУ, МЧС и МВД провели срочную эвакуацию больных и медицинского персонала больницы – свыше 200 человек. Взрывное устройство найдено не было.

Как установили сотрудники СБУ в Запорожской области, виновником чрезвычайной ситуации был 17-летний житель одного из поселков Приазовского района, который, отдыхая с товарищами на берегу водоема, со скуки решил проверить оперативность правоохранителей.

По материалам СБ Украины органами милиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно с этой статье за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности предусматривается наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет.