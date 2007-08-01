Янукович: Украине нужно диверсифицировать источники энергоносителей

«Украина заинтересована в тесном сотрудничестве со Словакией в вопросах энергетической безопасности», - отметил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время телефонного разговора с премьер-министром Словацкой Республики Робертом ФИЦО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, в частности, речь идет о диверсификации снабжения энергоносителей в Украину и в страны-члены Европейского Союза, привлечении Украины к стратегии ЕС относительно использования биотоплива.

Правительство Украины, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, придает исключительное значение вопросу завершения реализации проекта развития Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

В ходе телефонного диалога собеседники обсудили также вопросы внутренней ситуации в Украине, торгово-экономического и культурного сотрудничества, европейской интеграции.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в непростой политической ситуации, которая сложилась в Украине, главным заданием правительства остается обеспечение стабильной жизнедеятельности страны, рост экономики и социальных стандартов.

Глава правительства отметил динамику развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Словакией, а также - неизменность европейского выбора Украины как стратегического курса государства.

„Ми четко осознаем, что для того, чтобы претендовать на полноправное членство Украины в Европейском Союзе, необходимо решить комплекс внутренних заданий: реформировать экономику, побороть коррупцию и, главнее всего, создать условия жизни для украинцев, которые бы отвечали европейским стандартам”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины выразил благодарность за поддержку словацкой стороной украинской позиции во время переговорного процесса относительно подписания соглашений между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз и о реадмиссии гражданах.

В ходе разговора главы правительств Украины и Словакии договорились провести встречу.