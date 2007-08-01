”Газпром” предупредил Польшу о возможных перебоях в поставках газа

Российский газовый гигант ОАО "Газпром" предупредил польских газовиков о возможных перебоях в поставках газа. Польша требует выполнения договора, передает Лента.ру.

В частности, министр экономики Польши Петр ВОЗНЯК потребовал от "Газпрома" соблюдения договора о поставках газа в страну, несмотря на конфликт компании и правительства Беларуси. П.ВОЗНЯК выступил с таким заявлением после того, как польская газовая компания PGNiG получила от "Газпрома" официальное уведомление о возможности возникновения перебоев в поставках газа.

Ранее "Газпром" заявил, что в ближайшее время снизит поставки газа в Беларусь на 45 процентов из-за того, что страна не заплатила за поставки газа в первом полугодии 2007 года. При этом российская компания предупредила партнеров о возможных перебоях в поставках и обещала сделать все возможное, чтобы выполнить свои договоренности с европейскими странами.

О потенциальных проблемах заявила также Европейская Комиссия на заседании в среду. П.ВОЗНЯК сказал, что не допускает возможности сокращения поставок. "Мы игнорируем аргументы спора между двумя сторонами, на которые не можем оказывать влияния", - добавил он.

Члены Еврокомиссии призвали "Газпром" и белорусские власти решить проблему с поставками как можно скорее, сообщает издание EU Business.

Долг Беларуси перед "Газпромом" составляет около 456 миллионов долларов. Минск неоднократно пытался договориться с Москвой о возможности предоставления кредита, который позволил бы расплатиться с "Газпромом", однако окончательное соглашение подписано не было.

На территорию Беларуси приходится около 20 процентов транзита газа в Европу. Основными потребителями являются Германия, Польша и Литва.