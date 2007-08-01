Мороз: Ющенко хочет уйти от ответственности

Председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ считает, что “свое веское слово” в ситуации с изданием Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО очередного указа о назначении досрочных парламентских выборов должен сказать Конституционный суд. Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя появление Указа о внесении изменений в Указ Президента Украины от 5 июня 2007 года №497 «О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, по словам А.МОРОЗА, «этим Указом в очередной раз предпринята попытка придать видимость конституционности оформленным Указами Президента Украины политическим амбициям, любой ценой провести досрочные выборы в Верховную Раду Украины, отстранив таким способом политических оппонентов от власти в парламенте и в правительстве».

А.МОРОЗ считает, что «изменяя текст Указа от 5 июня 2007 года, Президент Украины также стремится избежать официальной оценки этого Указа Конституционным Судом Украины, а, следовательно, и ответственности за его издание, за действия, направленные на узурпацию власти».

Издание Президентом Украины четвертого Указа относительно внеочередных выборов без наличия конституционных оснований для их проведения, убежден председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва, «не делает действия Президента Украины конституционными, как и не делает легитимными внеочередные выборы в Верховную Раду Украины, которые назначены Президентом Украины на 30 сентября этого года».

«В Украине, которая согласно ее Конституции является правовым государством, в это непростое для государства время, свое веское слово должен сказать Конституционный Суд Украины», - отметил А.МОРОЗ.