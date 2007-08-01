Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

На выборах в Верховную Раду Украины, если бы они проходили в конце июля, трехпроцентный барьер преодолели бы 4 политические силы: Партия регионов, Блок “Наша Украина – Народная Самооборона”, Блок Юлии Тимошенко и Коммунистическая партия Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного «Фондом общественного мнения, - Украина», обнародованные сегодня руководителем этой организации Александром БУХАЛОВЫМ.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в ВР состоялись 29 июля, то за Партию регионов отдали бы свои голоса 30,2% опрошенных, за “НУ-НС” - 15,1%, БЮТ - 14,3%, КПУ - 5%. Эти цифры, по словам А.БУХАЛОВА, отвечают следующему распределению мест в парламенте: Партия регионов - 210 мест, “Наша Украина – Народная самооборона” – 105, БЮТ - 100 мест и 35 – КПУ.

В то же время, близким к преодолению 3-процентного барьера, согласно исследованиям, является Блок Владимира Литвина, который набирает 2,4% голосов респондентов. Остальные же партии, которые были внесены в карточку опроса, набирают около 1% и меньше голосов, а именно: Социалистическая партия – 1,1%; Прогрессивная социалистическая партия - 0,8%; Партия зеленых и партия “Вече” – по 0,5%; Партия промышленников и предпринимателей - 0,2%; Христианско-демократическая партия - 0,1%.

За другую политическую силу отдали бы свои голоса 0,2%. Против всех проголосовали бы 4,6% опрошенных. В то же время, 17,3% респондентов еще не определилось с выбором, а 8,1% - не стали бы принимать участие в выборах.

В ходе опроса также ставился вопрос, каким образом принимается избирателем решения относительно голосования: принимается ли окончательное решение, за какую партию голосовать, задолго до выборов, накануне или непосредственно на избирательном участке. 56,1% опрошенных сказали, что принимают решение задолго до выборов, более чем за месяц. На протяжении последнего месяца решение относительно голосования за ту или другую силу принимают 18,7% респондентов, 6,6% - в последние два-три дня перед выборами, 4,4% - непосредственно в день выборов. Не смогли ответить на вопрос 10,9% граждан, а 3,5% сказали, что никогда не принимают участия в голосовании вообще.

Относительно намерений принимать участие в голосовании, 81,3% опрошенных ответили утвердительно, 12,3% - не намерены принимать участия в голосовании, 6,4% - не определились.

Опрос "ФОМ - Украина" был проведен с 18 по 28 июля в 160 населенных пунктах во всех регионах Украины среди людей старше 18 лет. Были опрошены 2 тыс. чел. методом интервью по месту жительства. Погрешность выборки составляет 2,2%.