Эксперт: образованные работники составят третью волны миграции из Украины

Ведущий эксперт Центра Разумкова, бывший первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО не исключает волны миграции из Украины ее интеллектуального потенциала.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции П.РОЗЕНКО сообщил, что социологические исследования, которые проводит Центр Разумкова, свидетельствуют о том, что более 65% граждан Украины считают, что страна развивается в неправильном направлении.

“И абсолютное большинство людей, условно говоря, не видит своей перспективы развития, себя в именно этой стране. Если было несколько волн утечки рабочей силы из Украины - первая в середине 80-х - начале 90-х, когда Украина потеряла именно интеллектуальный потенциал (это научные работники, интеллигенция, и те, кто с этим связан), а сегодня мы имеем другую структуру выезда из Украины - в основном, сезонная занятость низкоквалифицированных работников, то, к сожалению, я прогнозирую, что все же третья волна, если мы можем так сказать, как раз связана будет с потерей Украиной именно интеллектуального потенциала. Именно тех думающих людей, которые просто не видят перспективы развития науки, высоких технологий, производства в целом в Украине”, - заявил эксперт.

По словам П.РОЗЕНКО, западные рынки сейчас делают ставки на работников высоких квалификаций. “И более того, западные страны поощряют перетекание к себе именно высококвалифицированной рабочей силы”, - отметил он.

В то же время ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАНУ Лидия ТКАЧЕНКО заявила, что считает миграцию научных работников нормальным явлением. “Нужно иметь в виду, что современные молодые люди, которые знают язык, образованы, - для них мир более открыт. Сейчас есть возможности получить образование за границей... Наверно, это сейчас такой нормальный процесс”, - считает эксперт.

По ее словам, нельзя сказать, что сейчас происходит массовый выезд из Украины образованных людей.

“Пожив там и увидев, что везде есть свои проблемы... И говорить, что в Украине нет перспектив, могут лишь только украинцы. Потому что мы привыкли ко всему критически относиться, даже не критически, точнее - пессимистически. Потому что на самом деле у Украины очень высокий потенциал. И все международные эксперты об этом говорят”, - заявила Л.ТКАЧЕНКО.