За поврежденный пол в здании капеллы и издательства возбудили дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения частной фирмой дома на ул. Бассейной №1/2 а, в котором расположены Муниципальная академическая мужская хоровая капелла им. Ревуцкого и детское издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В частности, как говорится в сообщении, Печерским райуправлением ГУ МВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения ООО «Триглиф» указанного нежилого здания, которое находится на балансе КП «Киевжилспецэксплуатация», вследствие чего нанесен ущерб киевскому обществу на сумму свыше 153 тыс. грн. (ч. 1 ст.194 УК Украины).

Также в пресс-службе информировали, что прокуратура по поручению прокурора Киева Анатолия МЕЛЬНИКА организовала проверку относительно законности приватизации помещений в доме на ул. Бассейной №1/2 а.

К этой проверке привлечены Главное управление коммунальной собственности Киева и Главное управлении охраны культурного наследия Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы КГГА, 22 августа этого года руководитель капеллы им. Ревуцкого обратилась с заявлениями в Печерское райуправление ГУ МВД Украины в Киеве и прокуратуру Печерского района столицы, а КП «Киевжилспецэксплуатация» составило предписание ООО «Триглиф» о срочном прекращении проведения ремонтных работ и восстановления до первичного состоянию демонтированного междуэтажного перекрытия в доме на Бассейной №1/2 а.

В октябре КП «Киевжилспецэксплуатация» обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ООО «Триглиф» относительно прекращения ремонтных работ и восстановления междуэтажного перекрытия.

8 ноября владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван МАЛКОВИЧ заявил, что помещение издательства и хоровой капеллы им. Ревуцкого по адресу: улица Бассейная №1/2 а, пытается захватить частная фирма.

По его словам, хоровая капелла, помещение которой находится рядом с помещением издательства, еще 20 августа претерпела «криминальное проникновение от соседей снизу».

Издатель сообщил, что тогда представители частной фирмы снизу прорезали отверстие площадью 3 метра на 1 метр в зал хоровой капеллы. Он отметил, что в тот же день в помещение вызвали милицию, работы были прекращены, и фирме вынесли предписание починить отверстие.

Однако 8 ноября неизвестные из помещения той же частной фирмы через то же отверстие попали в хоровую капеллу, забаррикадировались там и начали все разрушать. По словам И.МАЛКОВИЧА, неизвестные вынесли из комнаты все вещи, в частности, рояль. Он объяснил, что помещение издательства находится на расстоянии трех метров через стену от комнаты капеллы.