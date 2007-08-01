Газпром: О повышении цены на газ для Украины говорить ещё рано

ОАО "Газпром" считает преждевременными заявления чиновников Украины с прогнозами возможных уровней повышения цены на газ в 2008 г. до начала конкретных переговоров. Такое заявление сегодня в эфире "Эхо Москвы" сделал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, комментируя высказывания представителей Украины о том, что стоимость импортируемого газа в страну в следующем году может вырасти на 10%. Он подтвердил, что переговоры по этому вопросу запланированы на осень 2007 г., но не назвал точных дат начала обсуждений. С.Куприянов напомнил, что в ходе переговоров будет согласовываться только цена на поставляемый газ, объемы поставок и условия транзита зафиксированы на долгосрочной основе.

Накануне министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко и его заместитель заявили, что ожидают в 2008 г. увеличения цены на импортируемый в страну газ на 10%. По словам Ю.Бойко, цена на газ на 2008 г. окончательно не согласована. При этом он указал, что переговоры с российскими партнерами начнутся осенью текущего года. Однако, заявил Ю.Бойко, "есть все основания ожидать, что повышение цены на 2008 г. не будет превышать уровень инфляции, то есть максимум 10% по сравнению с нынешней ценой".

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