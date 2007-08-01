Блок Тимошенко обнародовал 12 пунктов стратегического развития страны

БЮТ разработал программу стратегического развития Украины, которая состоит из 12 пунктов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, она отметила, что программа будет называться «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособной стране».

Первым пунктом, по ее словам, является конституционный прорыв, который будет заключаться в том, что украинцы сами будут писать свою Конституцию.

Второй пункт – судебно-правовой прорыв – будет заключаться в том, “чтобы с нуля создать систему настоящего правосудия”, - сообщила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что третий пункт – информационный прорыв – будет предусматривать создание общественного телевидения и радиовещания и защиту национального информационного пространства.

Четвертым пунктом, отметила она, является антикоррупционный прорыв для снижения роли государства в экономике в целом и влияния чиновничества на принятие экономических решений.

Пятый – демографический прорыв – предусматривает введение обязательного медицинского страхования, увеличение выплат при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что интеллектуальный прорыв, который является шестым пунктом, будет заключаться в развитии системы защиты интеллектуальной собственности.

Седьмым пунктом является транзитный прорыв, который предусматривает обеспечение условий для государственно-частного партнерства в создании основных транзитных автомобильных коридоров, построение новых нефте- и газопроводов, а также в наведении «военного порядка» на железной дороге.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что предпринимательский прорыв, который является восьмым пунктом, предусматривает принятие Налогового кодекса, ликвидацию НДС.

Кроме того, девятый пункт – энергоэффективный прорыв – предусматривает уменьшение критической зависимости от монопольного импорта энергоносителей, снижение энергоемкости ВВП, интеграцию в европейский рынок.

Инвестиционный прорыв, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, который является десятым пунктом, должен максимально упростить выделение земли в долгосрочное пользование для инвесторов, которые собираются строить в Украине предприятия, устранить проблемы, которые сдерживают поступление инвестиций.

Одиннадцатым пунктом, отметила лидер БЮТ, является строительный прорыв, который будет заключаться в развитии системы ипотеки и снижении стоимости кредитов для покупки жилья до европейского уровня.

Последним – двенадцатым пунктом является аграрный прорыв, который предусматривает поддержку развития аграрной инфраструктуры.

«Наша цель, наша задача – ставить высокие, отчасти, романтические цели и предлагать прагматические и максимально простые пути их реализации», - заявила лидер БЮТ.