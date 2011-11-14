В Украине открылся первый китайский интернет-магазин

Компания «139 Group» (Гонконг) открыла в Украине первый интернет-магазин www.139shopping.net.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции президент компании «139 Group» Хуан ЦИН ХУН.

«Мы готовы предоставить самые лучшие товары из Китая. Наша экспресс-доставка позволит доставить в Украину товар от двери к двери в течение 4-8 рабочих дней. Мы будем рады открытию украинскими предпринимателями интернет-магазинов на сайте, что будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между Украиной и Китаем», - сказал он.

Х.ЦИН ХУН также отметил, что в Украине компания сотрудничает с четырьмя компаниями-партнерами.

В свою очередь генеральный директор компании «139 shopping» Ли ХАЙ ЛИН отметил, что сайт начал работу в августе 2011 года, за это время на площадке представлено более 5 тысяч магазинов, выставлено более 50 тысяч товаров (одежда, обувь, сумки, детские игрушки, предметы искусства, бытовая техника и электроника и т.д.), зарегистрировано свыше 18 тыс. человек.

Гендиректор компании уточнил, что на сайте в основном представлены товары китайского производства, но также есть товары производства других стран. В частности, товары, представленные на сайте, оптом продаются китайскими заводами и фабриками в знаменитом торговом квартале Ябаолу в Пекине, который специализируется на торговле с Россией.

Л.ХАЙ ЛИН сообщил, что стоимость доставки товаров во все города Украины составляет 12-15 долл. за килограмм. Расплатиться за товары можно с помощью электронных платежных систем Webmoney, Alipay, банковских карточек Visa, Master Card, а также через систему денежных переводов Western Union. Сайт использует китайско-русский интерфейс. Каждую неделю на сайте будут представлены товары со скидкой на доставку в размере 30%.

Он добавил, что кроме возможности покупки украинскими потребителями китайских товаров, сайт в разделе «Товары из Украины» предоставляет возможность украинским предпринимателям продавать отечественные товары в Китай.

По словам Л.ХАЙ ЛИНА, компания также оказывает посреднические услуги по организации покупки и доставки любых товаров, представленных на китайском интернет-пространстве.

В ходе презентации сайта советник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве Китайской Народной Республики в Украине Ло ВЭЙДУН отметил, что запуск www.139shopping.net является важным шагом для диверсификации торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Украиной. По его данным, за 8 месяцев этого года товарооборот между Китаем и Украиной вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 6,9 млрд. грн. По оценкам советника, увеличения товарооборота между этими странами до 10 млрд. долл. можно достичь уже в этом году.

Справка УНИАН. Группа компаний 139 Group» (Гонконг, Китай) создана в 1995 году, специализируется на транспорте и логистике, экспресс-доставке товаров, финансовой деятельности и онлайн-торговле, целью которой является коммерческая деятельность между Китаем и странами СНГ. В группу входят ООО «139 Экспресс», ООО «Транспортно-логистическая компания 139» (Пекин) и ООО «Торговая компания 139».

Компания владеет складскими помещениями, упаковочным центром, собственным автопарком. Постоянные представительства компании открыты в Китае, России, Казахстане, Украине и других странах.

«Торговая компания 139» (Пекин) основана в марте 2011 года. В 2009 году создала электронную площадку для интернет-коммерции «139shopping.net» для продажи китайских товаров в страны СНГ и продукции стран СНГ в Китай.