Янукович напомнил о совместной ответственности

Удержание инфляции в установленных на 2007 год параметрах является одной из важнейших задач на второе полугодие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в заключительном слове на заседании Кабмина заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что при удержании инфляции необходимо учитывать политический фактор, «который традиционно провоцирует инфляционные ожидания и колебания на финансовом рынке».

Премьер подчеркнул, что для удержания инфляции и в дальнейшем будут решительно приниматься предупредительные меры. Он подчеркнул, что центром стабильности должна быть исполнительная власть во главе с правительством, в руках которой сосредоточены функции управления страной, как в центре, так и в регионах. «Об этом надо постоянно помнить и помнить о совместной ответственности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к присутствующим на заседании губернаторам и представителям исполнительной власти.