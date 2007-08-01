Лавринович попал в ДТП?

Иномарка главы Минюста выехала на встречную и столкнулась с "Пежо". Правда, пресс-служба министра уверяет, что его в машине не было

В 8.15 Volkswagen Phaeton с гербовым номером 031 на улице Грушевского выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась с "Пежо", который хотел развернуться и пересекал двойную сплошную. Пострадавших в ДТП нет, сообщает "Сегодня".

По информации наших источников, министр юстиций Украины Александр Лавринович находился на заднем сидении этой машины. Однако в пресс-службе это не подтвердили.

- Мы пока не обладаем проверенными данными. Да, действительно Volkswagen Phaeton, о котором идет речь, принадлежит автопарку министерства, но Александр Лавринович ездит не на этом автомобиле, а на джипе, - сообщила руководитель пресс-службы Минюста Лия Ильченко.