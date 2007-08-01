Азаров обещает компромиссное решение конфликта вокруг Укртатнафты

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ полагает, что по конфликту вокруг «Укртатнафты» будет принято компромиссное решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге после расширенного заседания Кабинета Министров.

«Решение будет принято после того, как будет заслушан отчет рабочей группы, рассмотрены все за и против», тогда и «примем окончательное решение. Оно, безусловно, будет компромиссным, оно, безусловно, будет учитывать интересы как Украины, так и в данном случае РФ, и оно никогда не может быть односторонним», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив при этом, что от данного решения зависит долгосрочные отношения с крупнейшим поставщиком нефти на Кременчугский НПЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что конфликт вокруг «спорных» 18% акций ЗАО «Укртатнафта» не носит межгосударственный характер. «Государство будет защищать свои права, и если конфликт касается 18% акций, то это не имеет никакого отношения к позиции Татарстана как субъекта Российской Федерации. А оно имеет отношение к некоторым аффилированным лицам «Татнефти».

Напомним, в мае т.г. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе НАК находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».