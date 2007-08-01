Непогода нынче в моде

Завтра в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, в восточной половине в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, в западных областях 7-12°; днем 20-25°, в восточных областях 27-32°.

3 августа, по данным Украинского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. На севере Левобережья временами дождь, на остальной территории, кроме западных областей, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° (в западной части местами 7-9°), в южной части 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, на юге и на крайнем западе до 31°, на севере Левобережья 18-23°.

4 августа днем в Карпатах и Закарпатье местами пройдут сильные дожди, на остальной территории существенных осадках не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, на юге до 31°, на севере Левобережья и в западных областях 18-23°.

5 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных и северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях. температура ночью 11-17°, днем 20-26° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-22°).

6 августа отдельные грозовые дожди пройдут также на востоке. Температура ночью 16-22°, днем 29-35°.

В Киеве и области 2 августа переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°; по области ночью 12-17°, днем 20-25°.

3 августа переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

4 августа без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха не изменится.

5 августа ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

6 августа в Киеве и области местами кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.