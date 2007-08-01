Украина повысит цену на электроэнергию для Венгрии

Украина со следующего года намерена повысить цену на электроэнергию, экспортируемую в Венгрию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО на брифинге в Кабинете Министров.

«Относительно Венгрии у нас уже произошел рывок в цене - мы сейчас продаем электроэнергию уже на аукционе, и сейчас ведем переговоры по пересмотру условий долгосрочного контракта. Я думаю, что в следующем году мы выйдем для увеличения стоимости электроэнергии для Венгрии», - сказал министр.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию с Бурштынской ТЭС в Молдову, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию.

Экспорт электроэнергии осуществляется ГПВД «Укринтерэнерго», которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.

По данным Госкомстата, в 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч или на 24,9% больше, чем в 2005 году.

Украина в 2006 году увеличила экспорт электроэнергии в денежном выражении на 58,1%, по сравнению с 2005 годом, - до 281,744 млн. долл.

Украина в 2007 году планирует увеличить экспорт электроэнергии на 19%, по сравнению с 2006 годом (10,5 млрд. кВт/ч), - до 12,5 млрд. кВт/ч.