Укрзализныця устала проверять паспорта?

Министерство транспорта и связи Украины, «Укрзализныця» предлагают проводить оформление полных и детских проездных документов на все категории пассажирских поездов без предъявления документов, которые удостоверяют личность, и без указания фамилии и инициалов лица, для которого приобретен проездной документ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, такие предложения содержатся в проект постановления Кабинета Министров Украины „О внесении изменений в Порядке обслуживания граждан железнодорожным транспортом”, который вынесен на общественное обсуждение.

При этом оформление льготных и бесплатных проездных документов предлагается оставить без изменений, а именно с указанием фамилии и инициалов пассажира. В пригородных билетах фамилия и инициалы лица по прежнему не указываются.

Кроме того, проект Постановления предусматривает возможность восстановления склеенных, подмоченных, обгоревших или разорванных проездных документов при наличии достаточной информации на проездном документе для его восстановления. В данном случае за возобновление проездного документа платится плата, установленная субъектом хозяйственной деятельности. Таким образом, по мнению авторов проекта, у граждан отпадет необходимость повторной оплаты проездных документов, в случае повреждения имеющегося билета.

В то же время, документы с исправлениями, дополнительными надписями, сделанными лицами, к компетенции которых это не относится и утерянные считаются недействительными и деньги за них не возвращаются.

Как отмечают в министерстве, реализация таких инициатив направлена на повышение качества обслуживания граждан, предоставит возможность обеспечить защиту прав потребителей, ликвидирует конфликтные ситуации при отсутствии документов, которые удостоверяют личность, или их ксерокопий, при предъявлении проездных документов, которые при особых причинах потеряли свою действительность (склеенные, подмоченные, обгоревшие, разорванные).

Справка УНИАН. На сегодня в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины „О Порядке обслуживания граждан железнодорожным транспортом” (от 19 марта 1997 №252) существует один вариант оформления проездных документов на пассажирские поезда – по предоставлению паспорта или другого документа, который удостоверяет личность (военного билета, удостоверения водителя, служебного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка), или их ксерокопий с внесением в проездной документ фамилии лица и инициалов (кроме продажи билетов в пригородном сообщении).