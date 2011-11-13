"Вертолеты России" и "Мотор Сич" подписали контракт на 5 лет

Холдинг "Вертолеты России" и украинская двигателестроительная компания "Мотор Сич" подписали контракт на поставку украинских двигателей для российских коммерческих вертолетов.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам глава "Мотор Сич" Вячеслав БОГУСЛАЕВ, отметив, что контракт был подписан на открывшемся сегодня авиакосмическом салоне "Дубай Аэрошоу-2011".

"Мы впервые подписали договор на 1,2 млрд. долл. продолжительностью пять лет. Ни мы, ни наши российские коллеги ни при каком развитии событий не можем "спрыгнуть" с этого контракта, так как в нем оговорены все юридические последствия. Со своей стороны мы гарантируем выполнение контракта качественно и в срок", - сказал он.

По его словам, еще одна важная особенность подписанного контракта заключается в том, что взято направление на здоровую конкуренцию, и выработана правильная ценовая политика.

"Самое важное, что графики поставки двигателей для российских вертолетов будут утверждаться, как мы говорим, "наверху". Это позволяет России и Украине планировать на пять лет коммерческое вертолетостроение, а нам - поставку двигателей", - сказал В.БОГУСЛАЕВ.

Он подчеркнул, что двигатели будут предназначены для коммерческих российских вертолетов.

"Поставки двигателей не будут проходить в рамках гособоронзаказа. Этот контракт имеет коммерческую направленность. Мы будем поставлять по 250-270 двигателей в год в течение пяти лет", - заключил В.БОГУСЛАЕВ.